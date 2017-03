Abrocharse mal el abrigo es la última tendencia

Se lo has visto a Rihanna. Se lo has visto a Kendall y se lo has visto a Cara. Las seguidoras de las últimas tendencias se han apuntado a la moda de llevar mal abrochado a propósito el abrigo.

@papermagazine 📷: @sebastianfaena Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 5:41 PST

Bajo el nombre de 'shouldering' (ir con los hombros al aire) no son pocas las que se atreven a desafiar al frío enseñando más carne de la que sería normal al llevar un abrigo.

La culpa de todo esto la tiene Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga y de Vetements. Él fue el que propuso en su pasarela los abrigos de tipo plumífero pero llevados al extremo como se los ponían los chavales al salir del colegio cuando lo que querían era irse a jugar.

Rápidamente fashionistas, editoras de moda, blogueras y demás fauna de la moda se han apuntado a una tendencia que no parece demasiado abrigada.

Habrá a quien todo esto le parezca una idiotez. Habrá a quien le parezca una genialidad.

My new @britishvogue cover 📸 by Mario Testino Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 30 de Jul de 2016 a la(s) 12:46 PDT

La realidad es que lucir así los abrigos maxi de estas últimas temporadas hacen que se estilice más la figura y, total, si tienes un coche con chófer que te lleva de puerta a puerta, ¿qué más da lucir un poco desabrigada?