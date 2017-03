Leticia Sabater saca nuevo tema, ¿la canción (friki) del verano?

Leticia Sabater quiere repetir el éxito de La Salchipapa este verano.

Lo quiere hacer con un nuevo tema, Toma Pepinazo. Un hit que dice algo así como “toma, toma pepinazo. Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo y me lo como yo, yo, yo”.

Y ya está. Así de claro. Con una letra tan poética como esta y con una música machacona, Leticia se convertirá en una de las reinas del verano de 2017.

Un hit de electro-reggaetón que narra la historia de una infidelidad en la que la cantante resulta victoriosa.

Además, a eso se suma otras frasecitas como “chico latino, te he pillado, te he pillado en Whatsapp, fotos de otras chicas que has besado. Ahora soy yo la que contigo he jugado, te he puesto cuernos, chico, la has cagado”.

Y eso, que no hay más.