Polock: “Estamos muy contentos con las nuevas canciones”

En LOS40 hemos tenido el placer de hablar con Polock, un grupo valenciano que es todo un fenómeno en países como Japón, Inglaterra, Francia o Estados Unidos.

Están a punto de lanzar su tercer disco, álbum en el que el grupo ha hecho más robusto su sonido.

Estáis a punto de lanzar vuestro nuevo disco, Magnetic Overload, que saldrá a la luz el 17 de marzo. ¿Qué estilo sigue este álbum?

"En Magnetic Overload hemos querido dar importancia a las guitarras y hacer arreglos sencillos que lleguen frescos y directos. Estamos muy contentos con las nuevas canciones, vamos a disfrutar tocándolas en directo".

Como hemos contado, este grupo se ha movido por varios países de todo el mundo. Han tocado en países como Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, México y Estados Unidos. Y además lo han hecho consiguiendo mucho éxito.

¿Qué diferencias hay entre ese público y el de nuestro país, España?

"En cada sitio que tocas es diferente. En Japón, por ejemplo, el publico nos acogió con muchas ganas. Bailaban con la música y entre las canciones aplaudían y se formaba el vocerío habitual, pero bastaba con que Papu se acercara al micro para presentar la siguiente canción para que se hiciera un rotundo silencio en el que se respiraba atención y respeto.

El horario de los conciertos también varía mucho de un sitio a otro y eso seguro influye en la reacción del público. En Inglaterra tocamos en un par de festivales que empezaban a las 10 de la mañana y estaban ya llenos con toda la gente disfrutando de los conciertos con café en una mano y tarta en la otra.

Me estoy acordando que en Estocolmo el ambiente de la sala y la fiesta que se formó era como si estuviésemos en Valencia y eso que supone que los suecos son fríos. Cada concierto es un mundo".

Todo esto nos lo cuenta el guitarrista, Pablo. Además, el músico también nos ha confesado qué cantantes les influyen directamente en sus canciones.

"Escuchamos muchísima música y quieras o no lo que oyes durante el proceso creativo te influye de una manera u otra. Durante los meses de gestación del disco teníamos muy presente a Black Sabbath y a los Beach boys. Por supuesto también mucha música actual como The last sadow puppets, Los Growlers, Foxygen, Whitney, Parcels...".

Y hablando de creaciones, siempre se distinguís por una estética y una imagen muy cuidada. La portada del disco, de hecho es muy original.

¿Qué queréis decir con las ilustraciones? ¿Tenéis algún artista de cabecera?

"Carla Fuentes ha diseñado el arte de nuestros discos desde el primer EP que sacamos. Es una artísta muy cercana a nosotros y nos flipa su trabajo.

Para Magnetic Overload propuso el tema de la alquimia y los seres mitológicos. Nos pareció perfecto, justo estábamos en el estudio tratando de producir oro".

Comenzaron en 2007 y seguro que han sido muchos los momentos inolvidables. Si tuvieseis que escoger entre uno de ellos, ¿qué recuerdo es aquel que más se os ha grabado en la mente?

Hay muchos momentos muy especiales como cuando tocamos en Valencia en el 2009 delante de 40000 personas y aun no teníamos ni disco o cuando aterrizamos en Los Angeles la primera vez para hacer gira americana.

Van a participar en festivales y son un grupo que suena en muchos reproductores… ¿Qué lista de temas nos propondrías o nos recomendaríais?

Dracula teeth - The last shadow puppets

Daisy chain -The Growlers

Follow the leader - Foxygen

No woman -Whitney

Metronomy - Parcels

Si estuvieseis en la lista de LOS40, ¿qué canción os gustaría ver en el número 1? ¿Por qué?

Oh I love You es el single, tiene un estribillo potente de tono interesante con letra universal. Estaría bien verla crecer y llegar lejos, la hemos tratado con mucho cariño desde el principio. Yo mismo me he encargado de hacer el videoclip con la ayuda de mis amigos de Wanna Filmmakers.