Adele tiene una cuenta secreta de Twitter

Todo el mundo sabe que en la industria de la música no hay muchas cosas que escapen al control de los asesores de imagen, de los managers, de los publicistas y demás miembros del equipo de un grupo o músico y Adele no es una excepción.

La cantante comenzó su concierto en Brisbane (Australia) con una confesión ante los miles de fans que habían acudido a verla: "Estuve mirando Twitter anoche. Ellos no saben que tengo una cuenta secreta, bueno, obviamente ahora lo saben porque acabo de decirlo".

Lanzada la confesión, la británica intentó explicar cómo y por qué tiene una identidad secreta en la red social: "Mi equipo no me deja acceder a mi propio perfil porque soy una bocazas y digo cosas que no debo la mayoría de veces. Así que mantienen ese privilegio fuera de mi alcance".

La cantante no especificó si su equipo de redes sociales le resume la actividad de su cuenta (mensajes, interacciones, etc...) ni dijo nada de su Instagram, así que la próxima vez que quieras escribirle a Adele tal vez debas hacerlo a su cuenta secreta.

Desafortunadamente no dio ninguna pista de cómo es su 'otra vida' en Twitter. ¿Alguien tiene alguna pista?