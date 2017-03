Apuestas que salen caras… ¡Muy caras!

Tras la goleada del PSG al FC Barcelona en la ida de los octavos de la Champions League, muchos dieron al equipo culé por muerto. Normal. Pero tras la remontada las fotos de los aficionados del Barça con la cabeza rapada tras haber apostado que si el equipo de Luis Enrique remontaba ellos se raparían al cero, se han convertido en un contenido viral.

Si tú no has podido grabar a tus colegas por no disponer de un dispositivo móvil de calidad, aquí te dejamos los mejores descuentos online en móviles y tecnología. Ahora toca saber si el árbitro también se rapará. Hoy te traemos algunas de esas apuestas que no siempre salen bien…Aunque depende de para quién.

La fe de un aficionado le hizo rico

Nadie daba un duro porque el Leicester, equipo inglés recién ascendido a primera división, aguantase dos años seguidos en la máxima división de Inglaterra.

Ganó la liga.

Pues entre más de 80 millones de ingleses y extranjeros, ninguno apostó por este equipo para ganar la liga.

Nadie menos él. Un aficionado que decidió jugarse lo que llevaba en el bolsillo a que su equipo ganaba la liga cuando volvía de celebrar que su equipo había subido a primera.

Según avanzaban las jornadas la casa de apuestas empezó a temblar al pensar la ingente cantidad de dinero que debería pagar al susodicho en caso de que su apuesta se cumpliese.

Y vaya si se cumplió.

La casa le ofreció cerrar la apuesta con un beneficio de 130.000 euros aproximadamente, en vez de los 170.000 que hubiesen sido en caso de haber llevado su apuesta hasta el final.

Crack.

Joan Gaspar, eternamente Showman

Uno de los presidentes del fútbol español que mas juego ha dado y sigue dando, también había apostado y como hombre de palabras,

cumplió.

El ex presidente del FC Barcelona decidió apostarse un baño en la Barceloneta, playa de Barcelona, y le tocó cumplir.

Allí fue con toda la familia para retratar el momento y disfrutar de un baño helado pero maravilloso para su pasión por el club catalán.

Las fotos deben ser un espectáculo.

Grande Joan.

Una apuesta sobre ruedas

Inglaterra es conocida por muchas cosas, desde sus legendarios Beatles pasando por su amor a las pintas y llegando hasta su pasión por

deportes como el cricket, el fútbol o el boxeo. Pero hay más.

Son varios los casos de apuestas imposibles que acabaron tornándose en realidad por desgracia para las casas de apuestas.

Una de ellas es la de un desconocido aficionado inglés que vio pilotar a Lewis Hamilton cuando apenas tenía 10 años.

Tras verle, se acercó a una casa de apuestas y le aceptaron su apuesta: el chaval sería campeón del mundo de F1.

Años después, nuestro querido amigo inglés pasó por caja y se llevó 125.000 libras.

Y una apuesta más familiar

Seguimos en Inglaterra.

Pero en esta ocasión se trata de una apuesta que quedó en familia y que viene cargada de confianza.

Cuando la madre de Wayne Roonie, leyenda del Manchester United, se quedó embarazada del futuro jugador red, su tío apostó a que sería el jugador más joven en debutar con Inglaterra.

A pesar de que se embolsó una buena cantidad por este hecho, a día de hoy el tío del crack mundial está investigado por temas relacionados con las apuestas.

¿No os lo creéis?

¡Apostemos!