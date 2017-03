Las series más caras de la historia

La revista Time ha publicado una lista con las siete series más caras de la historia.

Varias ficciones de Netflix o HBO, los nuevos portales de streaming llegados a España en los últimos meses, están en esta lista.

Son varios los motivos por los que se las ha considerado como las más caras, entre ellos destacan los costes de producción y el salario de sus actores.

¿Qué serie crees que encabeza el ranking?

Juego de Tronos es una de las más caras pero más rentables con un coste de 10 millones de dólares y ya van por la séptima temporada.

Friends: Esta serie de 1994 es una de las más caras, sobre todo porque la mayoría del coste iba a parar a sus protagonistas. En la serie se gastaban 10 millones de dólares por episodio y cada actor cobraba 1 millon o más por capítulo.

Urgencias: Cada episodio llegó a costar 13 millones de dólares, en parte por el coste de los actores y de los equipos médicos, que en muchas ocasiones eran reales.

Fue una de las series más vistas de los 90. Pero teniendo a George Clooney como gran prota de la serie, los gastos aumentan.

The Get Down, original de Netflix, tiene el segundo puesto de las series más caras de todos los tiempos. La primera temporada, de doce episodios (los seis últimos se emitirán próximamente), costó 120 millones de dólares.

The Crown: La biografía de la reina de Inglaterra, es la producción más cara de todos los tiempos. Con un presupuesto de 130 millones de dólares para una primera temporada de diez episodios la reina se lleva 13 millones por capítulo.