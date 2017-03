¿Aún no has escuchado la voz que está enamorando a Youtube?

Aún no ha cumplido la mayoría de edad, pero ya tiene una legión de miles de seguidores.

Tampoco tiene un disco, pero ha cantado los temas de los más grandes de la música.

Celia Dail está en boca de todos gracias a la angelical voz con la que interpreta sus covers.

Su trampolín fue una versión del Want To Want Me de Jason Derulo que, si no has escuchado aún, seguro que te va a conquistar.

En su canal, que ya cuenta con 140.000 suscriptores, no sólo encontrarás música, también consejos de belleza, moda, cocina, viajes, un vlog junto a sus amigas... ¡una youtuber todoterreno!