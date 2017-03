Will Smith y su parecido razonable que colapsa internet

Primero queremos enseñaros la imagen en cuestión de Will Smith colgando boca abajo después de haber hecho 'puenting' en las Cataratas Victoria.

¿Ya? Bien. Pues lo que ayer era viral por lo impactante de las imágenes hoy ha multiplicado por mil su viralidad gracias a algún usuario que consiguió parar el vídeo en este fotograma y darse cuenta de lo evidente.

¿Aún no habéis caído en la cuenta? Ahí va una pequeña pista...

When did Will Smith become Uncle Phil??? pic.twitter.com/XzZrKaxBOj

¡Exacto! Will Smith se ha transformado en el famoso tío Phil interpretado por el tristemente fallecido James Avery.

Internet echa humo desde que se viralizó el parecido razonable y cualquier foto de comparación es aún más alucinante que la anterior.

Now this is a story all about how Will Smith is turning into Uncle Phil. https://t.co/ELMo8zwi7T pic.twitter.com/GnuppGrbcV — E! News (@enews) 14 de marzo de 2017