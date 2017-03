Demi Lovato celebra 5 años sin beber, ¡felicidades!

"Las drogas marcaban todo. Mi vida era un desastre", ha reconocido en ocasiones Demi Lovato cuando se refiere al largo periodo en el que la cocaína y el alcohol, así como los cuadros de ansiedad, las depresiones, las autolesiones y los desórdenes alimenticios eran, para ella, el pan de cada día.

"Vivía deprisa e iba a morir joven", ha revelado también la cantante, que llegó a asegurar que no podía pasarse más de una hora sin cocaína y que en la lata de Sprite que la acompañaba invariablemente a los aeropuertos no había otra cosa que vodka.

Getty Images / Demi Lovato, en una foto de 2011

Después, vendría el diágnóstico de su bipolaridad, que empezó a tratar. Y en 2012, su ingreso en una casa destinada a comenzar una vida sana y apartada de todas esas sustancias.

Ahora, la artista celebra sus cinco años sobria, sin probar el alcohol. En concreto, 1.827 días, según ha indicado en su perfil de Instagram, compartiendo la buena nueva con todos sus seguidores.

"Estoy tan agradecida. Ha sido todo un viaje. Con muchos altibajos. Tantas veces he querido recaer pero recé a Dios para que me aliviara esa obsesión. Estoy tan orgullosa de mí aunque no lo hubiera podido hacer sin Dios, mi familia, amigos y todos los que me han apoyado", ha escrito Demi en un mensaje que lleva casi medio millón de "Me gusta".

"Me siento hoy tan contenta. Gracias, chicos, por estar a mi lado y creer en mí", concluye.

¡Enhorabuena, Demi!