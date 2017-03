¿Katy Perry? ¿Ed Sheeran? ¿The Weeknd? ¿Quién se alojará este sábado en el ático de la lista?

Dejamos atrás el invierno, la nieve —el pasado sábado hicimos el programa desde la estación de Formigal, en Aramón-Montañas de Aragón— y saludamos la inminente llegada de la primavera con el repaso a una nueva lista de LOS40.

Estés en casa o de puente, ¿nos acompañas? Recuerda que con las señales horarias de las 10 (9 en Canarias) estaremos en el aire.

Cuatro horas frenéticas y llenas de emoción, sobre todo para saber quién ocupará la primera plaza que toda esta semana ha estado en poder de The Weeknd feat Daft Punk con I feel it coming.

La colaboración franco-canadiense ya fue dos semanas número 1 con Starboy, así que también podrían conseguirlo con este segundo single juntos que sigue siendo éxito en todo el mundo.

Pero hay otros artistas con hambre de número 1; es el caso, sin ir más lejos, de Ed Sheeran, que ya lo consiguió con Shape of you pero que sigue sin despegarse de los puestos de cabeza (ahora está en el #2).

Esta semana ha revelado que su primera intención con este tema fue que lo cantaran las chicas de Little Mix; ¿habrían conseguido ellas la misma repercusión?

Ahí no queda la batalla por el primer puesto, porque después de un recorrido admirable por la lista, Katy Perry pisa ya el tercer cajón del podio con Chained to the rhythm, su colaboración con Skip, uno de los muchos nietos de Bob Marley (recordemos que la leyenda del reggae tuvo 12 hijos con nueve mujeres distintas… que se sepa).

Skip Marley y Katy Perry, en la pasada edición de los premios Brit.

Tampoco podemos descartar a Robin Schulz feat David Guetta (#4) o Neiked (#5), ni siquiera a Enrique Iglesias (subida más fuerte la semana pasada, #17) como posibles inquilinos del ático de la lista.

Por su parte, DVicio, Jax Jones feat Raye y Piso 21 feat Maluma son los tres candidatos que pueden estrenarse en la lista. Sus fans ya los estáis apoyando en Twitter con el hashtag #MiVoto40 y podéis seguir haciéndolo.

Concluida la temporada del frío, llega la primavera, y con ella el regalo más primavera para aquellos que voten en antena: cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid), donde pasar una jornada muy divertida e inolvidable para toda la familia.

Y hay más: también el DVD o BluRay de la película Sully, basada en hechos reales, con el gran Tom Hanks como protagonista y Clint Eastwood como director.

A las 10 (9 en Canarias) empieza el show: ¡te esperamos!