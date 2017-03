"Dark Amber", el temazo de Polock que querrían The Kooks

Polock es una banda que tras 30 segundos de escucha pone en la punta de la lengua la típica frase de "No parecen españoles". Sí, pero no: Ese guitarreo sofisticado y esas melodías llenas de estilo nacieron en Valencia y triunfan en países como Japón, Francia o Inglaterra. Este viernes el trío publica Magnetic Overload, su nuevo disco, y vinieron a presentarlo en LOS40 Trending.

Aprovechando la visita Papu, Pablo y Marc me trajeron una sorpresa muy especial: Una canción que aún no habían desvelado, y que resulta ser una de las mejores de este tercer trabajo. "Dark Amber" cierra el álbum de la mejor forma posible, ya que es una de esas canciones que enamoran enseguida, una que The Kooks matarían por tener dentro de su discografía. Así la presentaron Polock en el show...

Magnetic Overload sale este viernes y dentro nos encontramos 10 nuevas canciones en las que Polock siguen ahondando en su estilo cálido, colorido y luminoso. En este nuevo disco, el grupo se ha ahorrado los artificios y han ido destilando su música hasta quedarse con las melodías más inspiradoras, bailables e hipnóticas de su carrera. Te lo vas a llevar de vacaciones, te flipará escucharlo en festivales y se convertirá en tu mejor amigo esta primavera. Ya verás.

En definitiva, los miércoles se están convirtiendo en días muy divertidos en el estudio Paul McCartney de LOS40. La lista de visitas al show que apoya la música indie nacional e internacional sigue creciendo con los nombres de Iván Ferreiro, Sidonie, Rayden, Miss Caffeina, La Habitación Roja, Varry Brava, Lori Meyers, Love of Lesian, Viva Suecia, León Benavente, Bastille, Biffy Clyro o Michael Kiwanuka.