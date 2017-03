Adam Levine y Behati Prinsloo, enfrentados por su hija

Ser padre es algo con lo que Adam Levine siempre había soñado. “Desde los 17, ¿eso es razonable”, bromeaba con E!News.

“Me gustan tanto los niños… me encanta verlos en los sets de rodaje”, aseguraba.

Pero hay una que le ha robado el corazón y es su primogénita, Dusty Rose que ya tiene seis meses de vida.

Desde que nació se ha entregado en cuerpo y alma a su faceta de padre junto a su mujer, la modelo Behati Prinsloo.

“Es tan divertido hacer cosas nuevas todo el tiempo, es entretenimiento constante”, le contaba a Jimmy Fallon en su programa tras mostrarle una foto con ella cuando inauguró su estrella en el Paseo de la Fama.

Sin duda, se encuentra encantado con su nuevo papel y con cómo está compartiendo este momento con su mujer aunque haya algo que les tenga enfrentados.

Los dos están obsesionados con la primera palabra que va a pronunciar su hija. “Trabajo duro en ‘papá’”, aseguró el cantante, “la cuelo casualmente en todo lo que digo”.

Por su parte, Behati “trabaja en ‘mamá’, así que es una batalla hasta el final”, contaba.

Tras esta tierna anécdota que nos deja claro que Levine es todo un padrazo, nos ha quedado la duda, ¿dirá primero papá o mamá?

Esperamos que nos lo cuenten y no nos dejen con la duda porque aunque él asegura que la pequeña todavía no dice nada en concreto, no tardará en hacerlo.