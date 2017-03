Katy Perry: ¿Es Deja vu su nueva canción?

Aún tenemos metido hasta el tuétano aquello de "Chained to the rhythm, to the rythm, to the rythmoooooohhhh" que Katy Perry canta en el parque de atracciones.

Pero la industria musical no se detiene y pese a las buenas críticas recibidas por la canción, la solista acaba de estrenar un breve adelanto del que podría ser su nuevo single.

Y decimos podría porque de momento no queda claro que Deja vu vaya a recoger el testigo de Chained to the rhythm aunque suene así de bien.

"Because every day's a sign / Definition of insane / I think we're running on a loop / Deja vu" es lo único que hemos podido descifrar de este breve teaser que podría convertirse en el próximo éxito de Katy Perry.

O tal vez no y sea esta una manera en la que la californiana testee la aceptación de alguna de las canciones que aún está grabando en el estudio y que formarían parte de su quinto álbum de estudio (cuatro si no contamos su debut como Katy Hudson) previsto para este verano.