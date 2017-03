El regreso de Nena Daconte, ya muy cerca

Cuatro años después de publicar su último álbum de estudio, Solo muerdo por ti, Nena Daconte prepara nuevo disco.

Así lo ha indicado Mai Meneses, la artista que se esconde tras este proyecto musical, en una entrevista que ha concedido a la revista Misión.

Y en la que la cantante confiesa haber sufrido etapas complicadas tras convertirse en uno de los nombres españoles más populares de la escena pop.

"Me volví superinsegura", cuenta, "escuchaba mis canciones y pensaba: "No son tan buenas, no merezco tanto".

El "tiempo y la maternidad" (es madre de dos niños), así como el matrimonio, han sido parte de la cura de esa madrileña que reconoce haber pasado por periodos de inestabilidad emocional y que ahora vuelve con una "seguridad" que hubiera deseado tener antes.

A lo largo de la conversación, da algunos detalles sobre el contenido de su próximo trabajo: "Después de casarme dejé de componer canciones dramáticas porque no encontraba esos sentimientos en mi corazón. En mi próximo disco vuelvo a abrir esa puerta porque después de alguna discusión voy guardando el recuerdo de esos sentimientos para poder componer".

"Me pusieron a parir"

Asimismo, Mai Meneses recuerda las críticas que recibió cuando participó en 2012 en un concierto contra el aborto.

"Me pusieron a parir en Twitter durante tres semanas", señala antes de indicar: "Ahora vuelvo porque me importa un bledo lo que digan en Twitter. Pero ha habido épocas duras".

Arrancamos el domingo a ritmo de @nenadaconte!! El videoclip de Disparé ya supera las 600.000 reproducciones!! https://t.co/ZBcGsUCK4q — Nena Daconte Fans (@fansND) 19 de enero de 2014

En esas épocas duras también incluye aquella en la que, después de vivir en Barcelona, volvió a Madrid a casa de sus padres porque estaba "muy malita".

En la gira me pasé un poco con... de todo. Eso te descompensa

"Digamos que en la gira me pasé un poco con... de todo. Eso te descompensa químicamente y si encima eres una persona de pensar mucho, la cosa empeora"

"De algo así se sale con tiempo, yendo al médico y haciendo piña con la gente que te quiere de verdad. Yo volví a casa de mis padres... y a Dios", ha declarado la artista, quien con temas como Tenía tanto que darte logró en 2008 coronarse en la primera posición de la lista de LOS40 y hacer tambalear los listados de ventas.