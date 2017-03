Zara Larsson, Drake o Pitbull lideran las novedades discográficas de la semana

La última semana del invierno llega cargada de emocionantes novedades discográficas de distintos tonos y pelajes.

Desde lo nuevo de Zara Larsson, la diva sueca del dance pop, la megaestrella de la producción latina, Pitbull.

Pero también hay regresos sonados, como el de los veteranos Depeche Mode. Y grupos y artistas no tan populares pero que merecen una escucha. Atengo a las novedades que llegan este viernes.

'So good' de Zara Larsson

Su álbum debut y el single (archiconocido) Lush Life llenó de sabor sueco las listas musicales habitualmente saturadas de nombres anglosajones. Ahora vuelve con este disco que incluye temas supercontagiosos como So Good (con Ty Dolla $ign) o Ain't my fault.

'Spirit' de Depeche Mode

Más de tres décadas después de su nacimiento, la veterana banda de electro pop demuestra que sigue teniendo cosas que decir. Este será su decimocuarto trabajo e incluye el single-protesta Where's the revolution en el que los británicos llaman a la revolución y cuestionan el Gobierno o la religión.

'Climate change', de Pitbull

El superproductor vuelve con su décimo álbum de estudio, mucho reggaeton y alegría latina y colaboraciones con figuras de la talla de Flo Rida, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez o Jason Derulo.

'More life' de Drake

El canadiense demuestra que, además de arrasar con su anterior Views, publicado hace apenas un año, es un artista prolífico. Este More Life llega con veinte nuevos temas y colaboraciones con DJ Khaled (en Survive in this era) o Jennifer Lopez (Get it together).En lugar de ver la luz el viernes, día habitual de lanzamientos, lo hará el sábado.

'Magnetic Overload' de Polock

El grupo valenciano atraviesa un momento dulce. Su tercer álbum es un disco inspirado que incluye temazos como Dark Amber, una canción en la que invocan a los mejores The Kooks.

'Things I've never said' de Frances

Algunos han bautizado a esta cantautora británica como 'la sucesora de Adele'. Sus baladas románticas e intensas ya han enamorado a un público amplio en internet. Atención a temas como Say it again o Don't worry about me.