¿Cuánto sabes de League Of Legends?

Estés o no familiarizado con el mundo de los videojuegos, seguro que hay uno del que has oído hablar: Legue Of Legends (LoL para los amigos).

Más de 70 millones de jugadores en todo el mundo han convertido este MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) es uno de los juegos online más jugados de la historia.

Y, por supuesto, en España tenemos a toda una eminencia en LoL: Jacky, conocido en Youtube como CooLifeGame, un alicantino conocido por compartir sus partidas con más de 1 millón de seguidores.

Jacky ha visitado Radiotubers para contarnos cómo es la vida de un gamer. A cambio, nos ha invitado al mundo de LoL con un test sobre el juego.

Dale al play y participa junto a Uri Sábat en este examen y alzate como nuevo campeón de League Of Legends.