Día del padre: Nuestros papás favoritos de los videojuegos

La temática de acción y aventuras, terror o disparos que predomina en estos momentos en la industria no convierte a los padres de los videojuegos en grandes ejemplos a seguir para celebrar el Día del Padre.

Pero si escarbámos un poco en los personajes la mayoría de las veces observamos que la violencia se ejerce en defensa propia y, sobre todo, en defensa de sus hijos que son amenazados en juegos como God of War, Gears of War, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto...

Kratos y su hijo Atreus, Marcus y su hijo JD, Michael de Santa y sus desastrosos hijos... son solo algunos de los ejemplos de nuestros papás favoritos de los juegos (aunque no todas las historias terminan igual de bien).

Además hemos querido añadir a Joel, el compañero de viaje de Ellie en The Last of Us, que aunque no sea el padre biológico de la protagonista sí que actúa como tal en la primera entrega (y veremos a ver qué sucede en la segunda).

Por cierto, la campaña de Sony con Kratos y su hijo para promocionar God of War es lo más...