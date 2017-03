Ed Sheeran logra el ‘hat trick’: ¡Shape of you es número 1 por tercera semana!

Lo de Ed Sheeran tiene mucho mérito: en unos días de grandes producciones musicales, discos que suenan a ciencia ficción, colaboraciones deslumbrantes y looks con lo que se trata de llamar la atención más a través de la vista que del oído, este inglés de 26 años, pelirrojo, con gafas y simplemente armado con su guitarra, se ha convertido probablemente en el cantautor de pop más grande de los úlitmos años.

Si lo que está consiguiendo en todo el mundo es digno de elogio, lo que ha logrado en nuestra lista no lo es menos: aunque tuvo que abandonar el número 1 con Shape of you después de dos semanas en lo más alto, Sheeran acaba de recuperarlo, erigiéndose como el primer artista que consigue tres números 1 en LOS40 este año con una misma canción

El año pasado solo lo lograron dos artistas, también solistas masculinos: Drake y Justin Timberlake.

Este nuevo logro en la carrera del británico llega a muy pocos días de sus conciertos en España: Sheeran actuará en nuestro país los días 8 de abril en Madrid, y 9 en Barcelona.

Esta semana conocíamos, además, que Ed Sheeran participará como actor en la séptima temporada de la serie Juego de tronos. ¿Su primer paso para hacerse también estrella del cine? Sea como sea, no cabe duda de que todavía tiene mucho que darnos como músico. ¡Enhorabuena!