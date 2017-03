¡Kygo, Dvicio y Maroon 5 se lo han currado esta semana!

Si hay nombre propio que hay que destacar esta semana es el de Ed Sheeran (número 1 por tercera semana con Shape of you), pero ha habido otros que también merecen mención aparte.

Por ejemplo, el de los tres artistas que han entrado en la lista: DVicio, con Casi humanos, se ha convertido en la entrada más fuerte (#28).

Apoyado por un espectacular vídeo, puede ser el tema que termine de consolidar al quinteto en España (en varios países de América Latina ya han metido la cabeza).

La banda madrileña afronta en mayo tres importantes conciertos, de la mano de LOS40: los días 11 en Madrid, 12 en Bilbao y 13 en Barcelona.

También debutaron en lista You don't know me, de Jax Jones feat Raye (#32), lo que otorga el doblete a la cantante londinense que también colabora con Jonas Blue (#37), y Me llamas (remix), de Piso 21 feat Maluma (#34).

Tras un portentoso salto de 10 posiciones, It ain't me, de Kygo feat Selena Gomez, es la subida más fuerte de la semana (#15).

Por su parte, Maroon 5 feat Kendrick Lamar y Miss Caffeina comparten el récord de permanencia: 20 semanas con nosotros.

En el vídeo que hay sobre estas líneas, Tony Aguilar te comenta las novedades más importantes de esta última lista. ¡No te lo pierdas!