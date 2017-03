Crystal Fighters y Love of Lesbian se suman al cartel del Motor Circus

Crystal Fighters, Love of Lesbian y la fiesta más rockera de Ibiza Rock Nights, con Colin Peters, Silvia Superstar y Nasty Mondays, son los últimos confirmados para el festival Motor Circus, que tendrá lugar el 6 de mayo en el Puerto de Santa María, Cádiz.



Se suman así a artistas como Iggy Pop, Fatboy Slim, The Zombie Kids y Los Zigarros.

Con estas nuevas confirmaciones, Motor Circus completa el cartel musical de su primera edición, que se celebrará el 6 de mayo en el Gran Premio de España de Motociclismo en El Puerto de Santa María, junto a la playa de La Puntilla, una ubicación privilegiada a tan solo 5 minutos del centro y a 15 del Circuito de Jerez.

La entrada general se mantendrá a 29,95 € hasta el próximo viernes 24 de marzo a las 12:00, momento en que tendrán un precio de 39,95 €. Las entradas VIP pasarán de 55 a 75 €. Ambos tipos de entradas están disponibles a través de la página web www.motorcircus.es.

Junto a la vertiente musical, se confirma ahora la primera gran actividad de motor que llenará de adrenalina y emoción el recinto. Dany Torres, campeón del mundo en 2011 de Red Bull X-Fighters, el mayor espectáculo de motocross freestyle del mundo, llevará parte de este show al recinto de Motor Circus.

El sevillano se subió por primera vez en una moto a los 3 años cuando le regalaron su primer ciclomotor de batería, y a los 15 años comenzó a realizar sencillos trucos de freestyle. Su devoción a las motos le ha llevado a competir en numerosos eventos internacionales y a convertirse en un referente en esta disciplina. Próximamente se anunciarán nuevas iniciativas que completarán la propuesta de motor para esta primera edición.

Crystal Fighters.

A finales de 2016, Crystal Fighters publicó Everything Is My Family, último LP de los británicos con el que afirmaban traer un repertorio más bailable, psicodélico y tropical, si cabe, que el de sus dos álbumes de estudio anteriores. Crystal Fighters son profesionales en poner al público a bailar con directos divertidos y llenos de energía. Motor Circus será una de las primeras fechas en las que los británicos pisen suelo español tras la presentación de su nuevo álbum a finales del año pasado en nuestro país.

En el caso de Love of Lesbian, muy lejos queda aquel año 2000 en el que Robert Smith de The Cure les eligió como teloneros de su gira Blood Flowers, poco después de que publicasen su primer disco. No obstante, Love of Lesbian han sabido sorprender después de años subiéndose a los escenarios y así lo han hecho los barceloneses con su último y octavo álbum de estudio El Poeta Halley. A Motor Circus traerán lo mejor de su discografía, desde sus nuevos temas a sus mayores clásicos, desde ‘Bajo el Volcán’ al ‘Club de fans de John Boy’.

Siguiendo su leit motiv, Rock Nights hará vibrar Motor Circus con diversión absoluta, espectáculos, sorpresas, shows en directo y, sobre todo, buena música. Desde sus comienzos en 2005, Rock Nights se ha convertido en una fiesta referente en el panorama nacional que combina rock, indie, electro rock y 80’s. Su éxito vino respaldado por sus residencias en algunas de las mejores discotecas del mundo como son Ibiza Rocks, Ushuaia, Space, Pacha y Privilege.

Durante los últimos siete años Colin Peters ha sido DJ residente en Rock Nights. Peters se considera afortunado por haber encontrado clubes y noches donde poder pinchar electrónica, indie, dance, clásicos de los 80 y rock. Junto a Peters encontramos a Silvia Superstar, que irrumpió en el panorama musical español de los 90 con canciones que marcaron la escena independiente de la época con su grupo The Killer Barbies.

Por último, Nasty Mondays cierra la programación de estas Rock Nights con MadMax y Sören, dos showmen con maneras de estrella de rock sobrados de energía, carisma y personalidad. Nasty Mondays se dio a conocer en Barcelona en 2005 y desde entonces se ha convertido un referente socio-cultural que genera colas cada lunes en la Sala Apolo de Barcelona.