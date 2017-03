Ataque machista a una desarrolladora de juegos

Mass Effect Andromeda, la nueva entrega de la saga Mass Effect creada por Bioware para EA, está dando mucho que hablar.

Las animaciones de este juego tan esperado están corriendo como la pólvora por las redes y muchos gamers están criticando su calidad hasta el punto de que muchos han iniciado una campaña machista contra Allie Rose-Marie Leost, una desarrolladora de EA Vancouver responsable de las animaciones faciales.

Parece que el origen de todo está en un artículo linkado desde Gamergate en el que se acusaba a una cosplayer sin experiencia de estar detrás de estas animaciones.

Esta desarrolladora fue mal identificada por estos machistas como esa cosplayer y la responsable de las animaciones del juego iniciando contra ella una campaña de acoso en las redes.

@allierosemarie you are the least talented person on the planet, congratulations

@allierosemarie well done for ruining @masseffect simply because you got a job because your a woman #keepwomenoutofvideogames

@allierosemarie @AirBubbles When you fucked up the animation of one of the most beloved franchise of last generation? Yes you should

Pero por si el ataque machista no fuera lo suficientemente repugnante a esto hay que añadirle que la afectada ni siquiera ha participado en el desarrollo del juego como ha confirmado Bioware a través de un comunicado.

Los primeros usuarios del juego no han tardado demasiado en dejar testimonio en las redes de las que a su juicio son las peores animaciones de este título.

Echa un vistazo y juzga por ti mismo (aunque como siempre decimos, siempre es mejor probar el juego y completar su historia antes de tachar un título como este de tu lista).

i dont think ill ever get tired of trashing the new Mass Effect pic.twitter.com/jwXxdaRCtU — Nathan Ranney (@RatCasket) 16 de marzo de 2017

More like Mass Effect: Androids because



YOOOOOO pic.twitter.com/K4JdhQ5dcc — Nibel (@Nibellion) 16 de marzo de 2017

Hahaha, this is getting better and better. Hobby SFM animators would be shamed for that quality. pic.twitter.com/1qAah27TJO — UndeadIrrlicht (@UndeadIrrlicht) 15 de marzo de 2017

And this is why I'll keep my Andromeda preorder



I need to see ALL of it pic.twitter.com/tsD8EZ5Jak — Nibel (@Nibellion) 16 de marzo de 2017

When you walk into a clothing store just to look at shit and the clerk sneaks up on you to ask if you need help pic.twitter.com/Eg5tLVdsJA — Nibel (@Nibellion) 16 de marzo de 2017

@Nibellion When you have to talk to the customer eventho they don't need help but bc its part of your job and the boss is watching you pic.twitter.com/hlTPypzfgr — 🍰 Petitecreme 🍰 (@gemsheldrake) 16 de marzo de 2017