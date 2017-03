Conocimos a Saoirse Ronan hace ahora exactamente un año. Competía en la categoría a mejor actriz de 2015 en los Oscar por su papel en Brooklyn.

La historia de toda una generación de expatriados protagonizada por esta prácticamente desconocida parecía haber gustado mucho en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Apenas 20 años y la actriz ya paseaba por todas las alfombras rojas. Fue el año de Brie Larson y su La Habitación pero al menos, de este modo, empezábamos a conocerla.

Ronan ya había pasado por el cine en numerosas ocasiones para mostrar su talento en papeles secundarios o de 'hija de'. No hay que olvidar que acaba de dejar atrás la adolescencia como quien dice.

La hemos visto en El Novio de mi Madre, su primera película, y hasta en El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Parece que Saoirse quiere centrar su carrera en el cine de autor y en el menos comercial.

Su próxima película es Lady Bird, el debut de Greta Gerwig en la dirección y parece que esa va a ser la tónica habitual en su carrera: apostar por proyectos diferentes y arriesgados.

Uno de esos proyectos es la música y es que la actriz también ha dado el cante estos días. Se trata de una pequeñísima colaboración con Johnny Jewel al que le ha prestado su voz en su último single: Tell Me.

La canción fue parte de la banda sonora de Lost River, la película con Ryan Gosling como director, que se estrenó en 2015. Ahora es cuando se edita como un single independiente.

Saoirse Ronan, de los Oscar a las bandas más punteras.

Jewel es el capo detrás del sello Italians do it better y el responsable del éxito de grupos como Chromatics o Glass Candy.

Ahora vuelve con esta balada oscura y cuenta con la voz de una de las actrices jóvenes más polifacéticas.

Saoirse Ronan tiene todavía mucho que decir, y no solo en el mundo de la interpretación.