Mariah Carey: ¿empieza a celebrar la Navidad en marzo?

Solo hay dos personas que pueden estar pensando en Navidad en pleno mes de marzo: Papa Noel y Mariah Carey. Ambos viven para y por estas fiestas, pero solo la diva se atreve a a tuitear sobre ello nada más comenzar la primavera.

¡Exacto! La diva del pop ha querido compartir con sus seguidores una magnífica noticia, al menos para ella: su exitoso villacinco All I Want For Christmas Is You tendrá su propia película.

¡Como lo lees! La exitosa canción de 1994 que ha sustituido al Tamborilero y a Los peces en el río en todas las cenas navideñas será una película de animación que llegará en las navidades de 2017.

En la promo, que apenas dura 35 segundos, aparece Mariah Carey en su casa perennemente adornada de Navidad, tumbada en el sofá dándonos la noticia.

La historia girará alrededor de Mariah Carey (por si en algún momento lo habías dudado) y se puede intuir que estará inspirado en el cuento infantil que la propia diva (quién si no) escribió en 2015 sobre All I Want For Christmas Is You.

El libro cuenta la historia de una jovencísima Mariah Carey que lo único que quiere por Navidad es a su cachorrito. ¿Pondrá ella la voz de la niña? Porque aunque la cantante se conserve muy bien a sus 47 años, le queda lejos aquella época…

Habrá que esperar hasta Navidad para ver el resultado de esta película. Mientras tanto, Mariah seguirá pensando en el 25 de diciembre y nosotros en el inicio de la primavera y el buen tiempo.