Nicki Minaj bate récord en Billboard

Nicki Minaj es la artista de los récords en Estados Unidos.

Se acaba de convertir en la mujer con más entradas en la lista Billboard Hot 100, el ranking que mide semanalmente los 100 éxitos más vendidos en USA.

Han colado en la lista 76 singles de todos loa que ha publicado a lo largo de su carrera, lo que significa que le arrebata el récord a la gran diva del soul Aretha Franklin, que tiene 73.

Nicki Minaj ha colado sólo este mes tres temas en la Billboard Hot 100, No Frauds, Regret in Your Tears y Changed It.

La rapera ha querido celebrar este récord de dos maneras: por un lado ha agradecido a sus fans el apoyo, porque son ser su razón para vivir.

Pero además, ha hecho en Instagram una de las cosas que más le caracterizan: twerking.