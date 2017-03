Pau Dones expone sin tapujos su filosofía de vida (sí, de vida)

50 años de vida y 20 de carrera dan mucho de sí, sobre todo si se viven con la intensidad de Pau Donés.

Hiperactivo y disléxico, ya eran dos ingredientes que, de por sí, abocaban a una infancia complicada en un mundo con demasiadas reglas para alguien que vuela libre.

Más aún si, siendo un adolescente, tiene que enfrentarse al suicidio de una madre.

Pero él es de los que se sobreponen y tiran de optimismo, ganas y sueños para seguir adelante.

Bueno, y de una familia unida como una piña.

Una publicación compartida de @jarabeoficial el 4 de Abr de 2016 a la(s) 11:21 PDT

Tardó en poder dedicarse a aquello para lo que había nacido: la música, la que le calmaba en sus arrebatos de niño.

Pero nunca es tarde si la dicha es buena y la suya lo es. Y todo gracias a su cabezonería y su tesón, las que le han hecho seguir sus instintos.

“Desde muy pequeñito me di cuenta de que esto me lo iba a hacer yo y que iba a escuchar poco a los demás”, reconoce, “aunque quizás me equivoqué y en algunos momentos de mi vida tenía que haber escuchado los consejos de depende quién”.

Asegura que la pareja es el cementerio del amor, que es un mal novio pero un gran amigo y la prueba es que se lleva muy bien con sus ex, incluida la madre de su hija Sara, su mejor creación.

No duda en confesar que los ‘coolturetas’ le dan pereza y algunos periodistas, más, que cree firmemente que el poder vuelve imbéciles a muchos políticos, que empezó pronto con las drogas porque cuando era joven “molaba mucho”, que ha disfrutado del sexo a tres, que se crio en una familia cristiana pero es ateo…

Sí, está claro que no tiene pelos en la lengua.

Pau Donés en estado puro, sin miramientos y con la honestidad y brutalidad del que se siente libre.

Nos cuenta su vida, sus pensamientos y en definitiva, su filosofía de vida en su primer libro: 50 palos…y sigo soñando.

Vivir es urgente y él lo está haciendo, volviendo a los escenarios que para él son como un Disneyland continuo.

Como no se ha cansado de repetir en todo su último periplo, al cáncer le dedica sólo cinco minutos al día.

Sabe que la gran repercusión que ha tenido en los medios en los últimos tiempos tiene que ver con la visibilidad que le ha dado a su enfermedad.

Y lo ha hecho por “el tema del sufrimiento porque es una enfermedad que acojona y que hace sufrir mucho a la gente que la tenemos y nuestro entorno y he querido desestigmatizar”, explica, “el cáncer no es igual a muerte, aunque puede serlo, pero es una enfermedad que está ahí y va a estar ahí y va a más y empecemos a aceptar que podemos tenerlo”.

No le importa el por qué, el caso es que tiene claro que lo que tiene que ofrecer tiene la calidad suficiente para que le tengan en cuenta.

Algunos le dieron por muerto y él reaccionó con sentido del humor. Publicó un vídeo para todos los que ya le habían mandado al otro barrio.

Dicen por ahí que me estoy muriendo... Una publicación compartida de @jarabeoficial el 22 de Feb de 2017 a la(s) 1:44 PST

“Pensé que morirse sería algo más chulo”, bromea. Pero no, la muerte la lleva dentro, como él mismo dice, pero no se lo ha llevado ni sabe cuándo lo hará.

De hecho, tiene planes de futuro. Un año repleto de conciertos por medio mundo aunque de una manera más relajada que en otras ocasiones. Su gira ya ha comenzado.

“En 20 años no he estado más de 10 días seguidos en casa”, reconoce, “el ritmo que llevaba antes no lo puedo llevar ya pero más que nada por una cuestión física”.

Así volvimos hoy, después de casi 2 años.... Una publicación compartida de @jarabeoficial el 18 de Mar de 2017 a la(s) 8:42 PDT

Después, tiene ganas de volver a disfrutar de la vida que ha llevado los últimos dos años, en casa, con los suyos y sus rutinas.

“Quiero volver a retomar mis clases de batería, mis clases de conga, clases de baile, volver a navegar, estar más tiempo en mi casa…”, asegura.

Tiene toda la vida por delante y muchos sueños aún por cumplir, porque cuando uno sigue manteniendo su espíritu de niño, la ilusión nunca desaparece y ese es su caso.

Todavía tiene muchas olas que coger y mucha vida que surfear.