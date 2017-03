Hu-Ha!: Analizamos el pepinazo de Leticia Sabater

Parece que las canciones del verano se están adelantando este año, desconocemos si el cambio climático ha tenido algo que ver, pero en algunos casos desearíamos que no hubiesen salido nunca a la luz.

Una de las embajadoras del verano es Leticia Sabater. ¡Que tiemblen Inna, Ana Obregón y sus posados en Benidorm porque les ha salido una dura competidora!

La seductora Leticia Sabater, que un día se dedicó a entretener las tardes de los más pequeños Con Mucha Marcha, se ha pasado al lado oscuro… muy oscuro.

El pepinazo de Leticia Sabater.

De los creadores de La Salchipapa, llega Toma Pepinazo styled by Leticia Sabater. Si los artistas suelen cantar al amor o a la vida, a Leticia le gusta cantar sobre comida, qué le vamos a hacer...

Eso sí, siempre con ritmo e ilusión. Empecemos:

El opening ya es chocante. Comienza con una voz que imita la de Boris Izaguirre diciendo que Leticia es ‘empontánea’.

Después, Leticia intercala planos mal grabados muy amateur en una supuesta playa de Punta Cana, con cromas de playas paradisíacas muy típicas de los fondos de pantalla de cualquier ordenador.

Al minuto, como si no tuviéramos suficiente con una Leticia Sabater, aparecen dos; con sus respectivos modelitos de vedette del verano, por supuesto.

Es como un intento de Madonna… pero se queda en eso, en intento. Y esto no lo decimos nosotros, ella misma aseguró: "Me queda un bombazo para ser como Madonna". Sus casi 500 mil visitas lo corroboran.

Gracias a letras como: “Chico latino yo te llamo tolai. Por fin te dejo olvídame in the night”, Nietzsche estaría orgulloso desde su tumba.

Y de repente… Nos trasladamos unos segundos al gimnasio del barrio de Leticia Sabater para verla levantar la pierna a lo David Bisbal en sus tiempos mozos. ¿Qué p*** sentido tiene eso?

Tras un sinfín de pepinos voladores y de cambios de gafas de sol, se cuela un grupo de tíos que parecen sacados del meme de Turn Down for What, sustituyendo las gafas de sol por pepinos.

El vídeo sigue siendo un sinsentido hasta el final, incluso aparece un señor en una tasca con una bandera española al fondo que parece estar pidiendo ayuda por este ‘pepinazo’ de canción.

Y, para el colofón final… Leticia en una fiesta de la espuma y acto seguido un vídeo manga con pikachus verdes. ¿Qué más podemos pedir para este verano 2017 después de ver este cóctel molotov?