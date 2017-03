La oscura afición de Sidecars puede llegar a sorprender

Leiva puede sentirse orgulloso de su hermano pequeño, Juancho. Junto a Gerbas y Ruly ha recorrido España este último año presentando el disco de Sidecars que publicaron hace un año.

Ahora llega el momento de ponerle el punto final a su gira de teatros y lo harán el 4 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá.

Sin duda, un concierto especial, no por ser el broche de oro a un buen año sino porque todo lo que se recaude con las entradas irá destinado a la Asociación española contra el cáncer.

Un objetivo con mucha más luz que uno de sus hobbies más ocultos: la novela negra.

Sidecars se han convertido en los protagonistas de nuestra estantería de Librotea de hoy que nos ha ayudado a comprobar su afición por la novela negra y la literatura más crítica.

#Chavs, la demonización de la clase obrera (Owen Jones)

La desigualdad de clases no es algo nuevo aunque por épocas, hay momentos en los que está más patente, como ahora.

Sobre esto, Sidecars recomienda este ensayo “sobre la ‘caída en desgracia’ de la ‘working class’ británica, analizándola con el tratamiento que se le da desde los medios de comunicación, y extrapolable a España. Muy necesario para los tiempos que corren”.

#Galveston (Nic Pizzolatto)

El creador de True Detective decidió debutar con esta novela que el grupo conoció gracias a la serie.

“Oscuro, sórdido, con un antihéroe enfermo terminal, sin nada que perder (al menos en principio), sumergido en el submundo del hampa grasienta de la ‘deepes’ America’. Sin el típico final feliz”.

Nic Pizzolatto, de los guiones de True Detective a su debut literario.

#El poder del perro (Don Winslow)

No sólo podemos ver los movimientos del narcotráfico a través de la serie de Pablo Escobar y esta novela es un buen ejemplo.

“Nos gusta tanto que nos lo hemos leído los tres después de recomendárnoslo entre nosotros”, asegura el grupo.

“Excelente novela negra, sangrienta por momentos, llena de narcos y sus excesos. Ambientada en una época en la que EEUU se preocupaba más por retener determinadas ideologías lejos de sus fronteras que por cortar de raíz el problema de las drogas que entraban por toneladas en su territorio”.

#Mares tenebrosos (VV.AA)

El mar no siempre es sinónimo de libertad y romanticismo y esta selección de relatos de terror lo demuestra.

“Tengo especial debilidad por los títulos de la editorial Valdemar, tengo unos cuantos en mi biblioteca. Podría elegir cualquiera, pero en este caso, la Antología de cuentos de terror en el mar me atrapa prácticamente cada verano, y la disfruto cada vez que la vuelvo a leer”, explica uno de los miembros del grupo.

#Ensayo sobre la ceguera (José Saramago)

Los lectores de Saramago tienen donde elegir cuando hablan de su novela favorita.

Sidecars lo tiene claro. “Poco se puede decir de este ya clásico contemporáneo. Para mí el mejor de Saramago. Angustiosa y asfixiante historia donde ver reflejada nuestra condición humana. Escrito de una forma excepcional que te atrapa en la lectura y sin necesidad de poner nombre a los personajes, hace de este un sobrecogedor relato de nuestra sociedad”.

Saramago, un genio de las letras.

#Yo fui Johnny Thunders (Carlos Zanón)

Ser una estrella del rock no siempre es lo que parece.

“Contundente novela negra que te engancha y no te suelta. Una historia de un reencuentro con el turbio pasado en los bajos fondos de Barcelona. Llena de paralelismos con la fama efímera del rock & roll más grasiento, nos presenta a unos personajes que si bien han nacido para perder, no cejarán en su intento de acariciar la gloria cueste lo que cueste”.

#En la orilla (Rafael Chirbes)

Esta obra se acaba de estrenar en el teatro y nos acerca a las consecuencias de la burbuja inmobiliaria.

“Dura y desgarradora historia actual por la que no pasarás indiferente. Nos presenta una España (en este caso, algún pueblo de Levante) abatida por la crisis, esquilmada por los intereses de unas pocos, que han secado el lago del bienestar social, para dejar un agujero de fango y barro putrefacto”.

#Ready Player One (Ernest Cline)

Ciencia ficción y videojuegos, una combinación con muchos adeptos, también los chicos de Sidecars.

“Para desengrasar de las tres crudas novelas anteriores termino con las más simpática. Ready Player One es una probable lectura/visión del mundo que nos viene. Ciencia ficción en un futuro muy próximo, donde el mundo de los videojuegos (80’s/90’s) se ve homenajeado constantemente y nuestras destrezas como ‘gamers’, serán nuestras armas para conseguir una mejor existencia. Un paseo por una realidad virtual o virtualidad real que no pasará desapercibida en tu imaginario”.

#La verdad sobre el caso Harry Quebert (Joël Dicker)

Joël Dicker se ha convertido ya en un imprescindible del género.

“Es una novela de suspense escrita por Joël Dicker, que te atrapa desde la primera página y te mantiene en vilo hasta la última. La trama, aunque a priori suene poco original, es una maravilla. ¿Quién mató a la joven Nolla Kellergan? Me encantó”.

#Camina o revienta (Eleuterio Sánchez Rodríguez)

Sí, ‘El Lute’ escribió su historia.

“Una historia de tesón y coraje escrita en primera persona. Aunque no es precisamente un ejemplo de ‘literatura’, he elegido este libro porque me marcó bastante cuando lo leí de adolescente. Más allá de una historia que podría ser ficción de una película de Hollywood, está escrito con mucha sensibilidad y es tan duro como emocionante”.