I Don't Need to Be You [2017]

Barei regresa con fuerza en I Don't Need to Be You, su single para 2017 y una canción que sigue la senda internacional de su aclamado Say Yay! pero que a la vez supone una nueva forma de estar en la música.

I Don't Need to Be You contiene además un poderoso mensaje contra el bullying. La cantante y compositora madrileña pretende con este tema que nos aceptemos tal y como somos.

Los bailarines de KIDZ ON THE BLOCK, protagonistas del reality El baile de Los Ángeles, han participado en este proyecto. El resultado es increíble.