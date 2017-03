Horizon Zero Dawn y otros 4 juegos que disfrutar antes de que acabe marzo

Es posible que te hayas pasado una semanita en las Fallas o que con el cambio del invierno a la primavera te hayas despistado y dejado de lado el mando de tu consola de videojuegos. ¡Error!

Pero para eso estamos nosotros y vamos a conseguir que vuelvas a coger con ganas el mando gracias a los cinco mejores juegos que nos ha dejado este mes de marzo y que deberías disfrutar antes del día 31: Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Ghost Recon Wildlands, NiEr Automata y Mass Effect Andromeda

¿Listo?

Horizon Zero Dawn

En un mundo exuberante y postapocalíptico en el que la naturaleza se ha adueñado de las ruinas de una civilización olvidada, los restos de la humanidad viven en tribus de cazadores recolectores mientras las máquinas, criaturas mecánicas de origen desconocido, les han arrebatado el dominio de las tierras salvajes.

En ese escenario vive Aloy, una joven cazadora ágil, astuta y letal que se embarca en un viaje por encontrar su destino entre los restos del pasado antiguo mientras su tribu la repudia.

Acción, aventuras y un toque rol se combinan en esta nueva IP exclusiva de PlayStation 4 creada por los padres de Killzone que han invertido más de media década en el desarrollo de este juego.

The Legend of Zelda Breath of the wild

Si quieres disfrutar al 100% de las nuevas aventuras de Link y la princesa Zelda (cuya voz escucharemos por primera vez) te va a tocar hacerte con la nueva consola Nintendo Switch (su resultado en WiiU no es tan bueno en mi opinión).

Un gigantesco mundo abierto te espera en el Zelda más grande creado hasta la fecha con un leve aire cartoon que nos devolverá al reino de Hyrule que vuelve a estar amenazado.

Podría hablar durante horas del guión y la belleza gráfica de este The Legend of Zelda Breath of the Wild pero merece la pena disfrutarlo en primera persona.

Mass Effect Andromeda

Muchas de mis horas de entretenimiento de mi adolescencia y madurez se las debo al comandante Shepard y a su tripulación a la que he acompañado durante toda la saga de Mass Effect.

Ahora Bioware y EA le dan un respiro a sus protagonistas para viajar a la galaxia Andrómeda 600 años después de lo sucedido en Mass Effect 3, donde ciertos eventos condujeron a la humanidad a las aburridas vidas del pasado sin viajes estelares.

Ahora, la iniciativa Andrómeda está reclutando aventureros para buscar un futuro más allá de la Vía Láctea aunque no a todos les convencen sus animaciones y se ha producido una polémica sexista por este tema. Tendrás que probarlo tú mismo (PS4 o Xbox One) y juzgar.

Nier Automata

No entraba en las quinielas de los juegos más esperados del 2017 pero poco a poco Nier Automata ha ido conquistando a una legión de seguidores entre la que me encuentro.

Platinum Games y Square Enix son los responsables de este hack'n'slash en el que encarnaremos a los androides 2B, 9S y A2, que luchan para recuperar el mundo distópico dirigido por las máquinas que han invadido unas poderosas formas de vida mecánicas.

Unos alienígenas mecanizados han invadido la Tierra, obligando a la humanidad a abandonarla. En un último intento por recuperar el planeta, la resistencia humana envía un ejército de soldados androides para acabar con los invasores.

Ghost Recon Wildlands

Como suele decirse, el último, pero no por ello menos importante, es Ghost Recon Wildlands que nos lanza a una batalla entre narcotraficantes (como el cártel de Santa Blanca) por el poder de Bolivia.

Y ahí entrará en juego nuestra habilidad con el fusil (o con el rifle de francotirador o con los helicópteros...) para darles su merecido a los matones de este sandbox que nos permite libertad total de movimiento y exploración.