Ghost in the Shell se re-edita

A estas alturas no hace falta que os diga qué es Ghost in the Shell, imagino. Pero por si acaso.

Esta excepcional obra maestra de Shirow Masamune, editada por primera vez (en tomo) en Japón en 1991, se ha convertido en un clásico atemporal que ha dado a luz a una de las mejores pelis de animación japonesa (con secuelas y series) y a una peli de imagen real protagonizada por Scarlett Johansson que llegará a finales del presente mes.

La historia, como en la peli y en las series, sigue la pista de la mayor Makoto Kusanagi, miembro de la sección 9 de seguridad pública de la ficticia ciudad japonesa de Niihama. Una historia con una trama densa llena de intereses políticos, hackers y ¿cómo no? mucha y muy buena acción.

Como buen "Seinen" (manga creado principalmente para adolescentes), algunas de sus páginas contienen (o contenían) un plus de carga erótica que algunos verán imprescindible y quizás otras vean como algo "de más". En cualquier caso, lo que el autor dibujo y el autor escribe va a misa y nada ni nada debería tener el derecho o la potestad de alterar.

Pues bien, en pleno 2017 (aún sin coches voladores pero intentando romper tabús y acabar con la tontería del mundo), está fantástica edición de GITS (porque es una pasada) llega con dos páginas "arrancadas" con respecto a la publicación original. Y no sólo hablamos de la japonesa, también hacemos referencia a la anterior edición española del tomo publicada por la misma editorial (PlanetadeAgostini, 2004).

Es una verdadera lástima porque la edición en sí, como formato físico y soporte, es una pasada. Papel de alto gramaje, las páginas originales en color y una tapa dura en textura cuero la mar de apañada.

La única losa, que descansa sobre los hombros de PlanetaComic, es la mutilación de la obra. Son dos paginitas menos y algún retoque que el mismo autor apañó para la edición americana tras la advertencia de que su lectura sería prohibida a menores de 18.

En fin, que el contenido que la edición que llega a España es el que filtró en su momento EEUU y no el original de la edición japonesa, por lo que, de algún modo, pierde la condición de "definitiva".

Por lo demás, lo ya dicho. Es un clásico atemporal. Un manga excelente con un dibujo sobresaliente que todo el mundo debería tener en casa. De cualquier otro modo, la frase habría sido "No importa como vayas de pasta, esta obra no puede faltar en tu estantería", y así es en realidad...

Otra cosa es que prefieras esperar a ver si algún día llega sin censura en lugar de lanzarte ahora a por ella; eso ya a gusto de consumidor.