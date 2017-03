¡Lorde, Bruno Mars y Bombai, a por un puesto en la lista!

Se acerca la primera lista de la primavera, y hay tres canciones que podrían incorporarse a ella; te contamos cuáles son.

La primera de ellas es lo nuevo de Lorde: Green light.

La cantante neozelandesa ya nos dejó a todos ojipláticos con su gran éxito Royals, una mezcla de actitud indie y sensibilidad pop que llegó al número 1 de LOS40 en febrero de 2014.

Este Green light es avance de su próximo álbum, Melodrama, que se publicará a principios del verano.

Puedes darle "luz verde" usando el HT #MiVoto40Lorde en Twitter.

También opta a hacerse un hueco en el chart el nuevo single de Bruno Mars, That's what I like.

Recordemos que Mars ya fue número 1 con 24k magic el pasado octubre; ahora puede regresar por todo lo alto justo en vísperas de sus ansiados conciertos en España con LOS40: el 3 de abril en Madrid y el 7 en Barcelona.

Necesita recibir apoyos con #MiVoto40BrunoMars para entrar: ¿se los das?

Cerrando el grupo de candidatos encontramos al trío valenciano Bombai…, muy bien acompañado.

Un grupo que destila buen rollo surfero y que, de hecho, define su estilo como beach pop (pop de playa).

Su single se titula Solo si es contigo, y sirvió de fondo para una campaña contra el abandono animal.

En esta nueva versión han contado con la colaboración de Bebe, que comparte con ellos esa visión "buenrollista" de la música.

Usa #MiVoto40Bombai si quieres verlos dentro. ¡Suerte a todos!