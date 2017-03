¿Ajustarán cuentas The Weeknd o Katy Perry con Ed Sheeran?

Aunque no lo parece, ya nos hemos metido de lleno en la primavera: ¿qué repercusión tendrá eso en la lista de LOS40, que se confecciona con vuestros votos?

Este sábado, como siempre a partir de las 10 (9 en Canarias) tendremos la oportunidad de comprobarlo a lo largo de las cuatro horas más trepidantes de la radio española.

Ed Sheeran lidera hasta el momento la lista con Shape of you; es su tercera semana en lo alto.

Visto su dominio en las listas de todo el mundo (nueve de las 10 primeras posiciones en el Reino Unido son suyas) podría repetir una cuarta semana, pero eso no es nada fácil: hay que remontarse bastante atrás en el tiempo para encontrar una canción que haya mandado en nuestra lista durante tanto tiempo.

Le pisan los talones Katy Perry (#2), que intentará hincarle el diente al número 1 con Chained to the rhythm (en el que colabora uno de los nietos de Bob Marley, Skip), y The Weeknd con Daft Punk (#3), derrocados en su momento del puesto de honor pero que podrían no haber dicho aún su última palabra.

No son los únicos favoritos: aunque más lejos del número 1, los ritmos veraniegos de Despacito, de Luis Fonsi feat Daddy Yankee —que ya ocupó la primera plaza— y Súbeme la radio, de Enrique Iglesias feat Descemer Bueno y Zion & Lennox, podrían dar la sorpresa.

#SUBEMELARADIO ⬆️📻 Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 12:58 PDT

Bruno Mars, Lorde y Bombai feat Bebe son los tres candidatos que podrían aportar aire fresco al chart. #MiVoto40 es el salvoconducto que puede darles acceso a alguna de las 40 posiciones.

Vale, sabemos que estás esperando que te hablemos de los premios por votar en antena. Pues aquí van: cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y el DVD o BluRay de la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos, ambientada en el mismo mundo mágico de Harry Potter.

¿Quedamos entonces el sábado a las 10 (9 en Canarias)? Nos hace felices que estés ahí.