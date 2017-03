Lo nuevo de James Blunt y Los Planetas, entre las novedades de la semana

Anunció que presentaba disco de una forma muy... original. “Si creíais que 2016 había sido malo, en 2017 publico disco”. Y unas semanas más tarde, desveló el título del álbum desnudándose en una bañera.

James Blunt vuelve este viernes con nuevo disco. En The Afterlove ha trabajado con Ed Sheeran, que ha compuesto algunas de las canciones. Love me better es el primer single.

Pero no es la única novedad para este viernes. Esto es lo que te vas a encontrar a partir de mañana en las tiendas de discos:

Los planetas – Zona temporalmente autónoma

Los de Granada nos presentan su primer disco tras 7 años sin publicar material nuevo. Zona temporalmente autónoma es su noveno trabajo de estudio y en él han colaborado, entre otros, La bien querida o Soleá Morente. Espíritu Olímpico es el primer single:

Take That – Wonderland

Octavo álbum de estudio de los británicos, que repiten como trío (después de la marcha de Jason Orange y Robbie Williams). Los once temas de Wonderland los ha producido Mark Ralph (Clean Bandit y Years & Years). Giants es el primer single:

Lichis – Mariposas

“Es un disco de rock maduro y profundo, con letras íntimas e intensas que generan una emoción que encoge el corazón”. Así presenta Mariposas, su segundo disco en solitario. Febrero es el primer adelanto.

Paul McCartney – Flowers in the dirt (Special edition)

El Beatle y Elvis Costello compusieron parte de este disco, que originalmente se publicó en el año 89. Ahora McCartney publica un formato deluxe que incluye demos inéditas y un libro con las letras de las canciones escritas a mano, entre otras novedades.

Def con Dos - #trending_distopic

Los de Vigo publican su trabajo número doce. #trending_distopic es el resultado de los tiempos difíciles que ha vivido la banda durante el último año.

“El disco contiene referencias obligadas al acoso judicial sufrido por César Strawberry. Hay una inevitable denuncia social”. Que tú nos persigas es el primer single: