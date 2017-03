Osmani García lo petó con ‘El Taxi’ pero, ¿le ha merecido la pena?

Los artistas siempre han despertado cierta envidia cuando triunfan y disfrutan de una vida de celebritie llena de lujos y privilegios.

Pero, como suele decirse, no es oro todo lo que reluce y hay que saber que el éxito tiene un precio que, a veces, resulta demasiado alto.

Gestionar un cambio tan radical en la vida no está al alcance de todo el mundo y, hay ocasiones en las que pasa factura, como en el caso de Osmani García.

Antes de mayo de 2015 pocos habíamos oído hablar de él en España pero El Taxi, que cantaba junto a Pitbull, le convirtió en uno de los protagonistas de ese verano.

Su fama se disparó al igual que su caché, sus giras y sus fans, pero habría que preguntarle si todo aquello mereció la pena ahora que lleva poco más de una semana ingresado en un centro de rehabilitación.

“El primer paso para enfrentar los problemas es reconocerlos y, por eso, les pido su apoyo ahora más que nunca”, escribía en Instagram junto al vídeo en el que anunciaba su próximo destino.

“Quiero compartir con mi público que no me siento bien desde hace mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas”, confiesa, “he decidido entrar en una programa de rehabilitación y sé que con el apoyo de mi familia y mis fans voy a ganar esta batalla”.

Hace poco más de un mes que se casaba con Dayamí La Musa que se ha convertido en uno de sus máximos apoyos en estos momentos tan difíciles.

En su Instagram no cesa de publicar fotos de su enlace recordando lo felices que fueron el día de su boda junto a mensajes de fe y apoyo.

En este tiempo Osmani se ha ganado muchos detractores y no sólo por sus malos hábitos.

Se ha posicionado como cubano con la política de su país. Primero mostró su apoyo a Raúl Castro tras sentarse a hablar con Obama.

Luego criticó a los que no opinaban como él llegando a decir que su país “está lleno de gente linda pero algunos son unos pencos”.