De Rafa Nadal a Michael Jordan: 12 videoclips protagonizados por deportistas

No hay duda de que los deportistas saben moverse, por lo menos, a la hora de salir a la pista. Por ello, son muchos los artistas que han querido tenerlos con ellos en sus vídeos musicales. Aunque a veces no se les haya dado tan bien bailar como el deporte y mucho menos actuar.

Aun así nos encanta ver a nuestros atletas favoritos protagonizando videoclips. ¿Quién no quiere ver a Rafa Nadal enamorado de Shakira o a Fernando Torres protagonizando una historia de amor al ritmo de El Canto del Loco?

En LOS40 recopilamos doce videoclips donde la música comparte protagonismo con algún deportista. ¿Los reconoces a todos?

Shakira – Gitana con Rafa Nadal

Aunque en la vida real su pareja sea Piqué, en el videoclip Gitana, la artista colombiana solo tiene ojos para otro de los mejores deportistas del momento: Rafa Nadal. Shakira conquista al tenista con su danza y, por supuesto, Rafa cae rendido a sus pies. Al menos en la ficción.

El Canto del loco – Ya nada volverá a ser como antes con Fernando Torres

¿Fernando Torres y Natalia Verbeke juntos? Sí, esto pasó en 2003 gracias a El Canto del loco. El futbolista y la actriz protagonizaron Ya nada volverá a ser como antes. Eso sí, en el vídeo Natalia finalmente se va con Dani Martín.

Huecco – Dame Vida

Huecco y Pau Gasol se unieron para hacer un proyecto solitario que acabó convirtiéndose en esta bonita canción. Pero no solo aparece Pau en el vídeo: Kun Agüero, Jose Manuel Calderón, David Villa, Pepe Reina, David Villa, entre otros se animan a jugar al balón con el cantante. ¿Los reconoces a todos?

Martin Solveig y Dragonette – Hello con Djokovich

Si haces un vídeo musical en el Roland Garros, quieres que aparezcan los mejores tenistas del momento. Por ello en Hello no podía faltar Novak Djokovik convenciendo al árbitro de que anule un punto. Por supuesto, éste no se puede negar.

Rozalén – Comiéndote a besos con Carolina Rodríguez

La manchega Rozalén consiguió ablandarnos el corazón gracias a su tema Comiéndote a besos. Por supuesto, el videoclip también es precioso y es gracias a la bonita coreografía de la gimnasta Carolina Rodríguez.

Enrique Iglesias – Escape con Anna Kournikova

Cuando hay química delante de las cámaras, muchas veces también la hay detrás. Si no que se lo pregunten a Enrique Iglesias y a la tenista Anna Kournikova, que comenzaron una relación tras protagonizar juntos el vídeo de Escape en 2002.

El Langui – Se salen

El Langui también ha tiene un vídeo musical con deportistas. Aunque sean menos mediáticos, los deportistas paraolímpicos también están ahí, ganando medallas y consiguiendo logros. El rapero contó con la colaboración de David Casinos, atleta español que cuenta con tres medallas olímpicas de oro por lanzamiento de peso, o Loida Zabala entre otros.

Michael Jackson – Jam con Michael Jordan

El rey del pop y el rey del baloncesto se unieron en el videoclip de Jam. Aunque en la pista de baile Michael fuese el rey, en la cancha quien lleva la corona es Jordan. Nos quedamos con el momento en el que el deportista intenta imitar los movimientos de Jackson.

Michael Jackson – Remember the Time? con Magic Johnson

Michael se rodeaba de los mejores jugadores de baloncesto para sus vídeos musicales. Magic Johnson también colaboró con el cantante de Thriller en su vídeo musical Remember The Time, llevándoselo al antiguo Egipto.

Ay Haiti

No solo artistas de la talla de Bebe, Alejandro Sanz o Shakira se unieron para grabar Ay Haiti tras el terremoto de Haiti de 2010. Algunos deportistas también quisieron poner su granito de arena, apareciendo en este vídeo. De este modo Kaká, Iniesta, Agüero o Sergio Ramos aparecen entonando la canción.

Shakira – Waka Waka

Shakira lleva años siendo la encargada de ponerle banda sonora a los mundiales de fútbol. Tanto en Waka Waka como en La La La, la colombiana consiguió reunir a una decena de futbolistas para protagonizar su vídeo. Pero nos quedamos con la canción de 2010 y es que ¿quién no se aprendió la coreografía de Waka Waka?

Shakira – La La La

Aun así, también nos gustó su canción de 2014.