David Guetta estrena sonido en Light My Body Up

Escucha ya lo nuevo de David Guetta, Ligth My Body Up, un tema para el que ha contado con dos astros del rap: Nicki Minaj y Lil Wayne.

El gurú de la música dance David Guetta ha unido fuerzas con la realeza del hip hop estadounidense para esta nueva producción con un sonido mucho más cercano al estilo de Nicki Minaj que al suyo propio.

Guetta firma un tema diferente que se ve reforzado por las voces de la rapera y la demoledora estrofa de Lil Wayne.

Reduciendo sin esfuerzo la brecha entre los artistas electrónicos y urbanos, la visión única de David Guetta y su habilidad innata para fundir los dos mundos le han llevado a crear algunas de las mejores colaboraciones del planeta.

De hecho, no es la primera vez que David Guetta colabora con con Minaj. Ya lo hizo en éxitos como Hey Mama, Turn me on y Where them girls at.

Ahora solo queda ver cómo le funcionará Ligth My Body Up al dj francés.