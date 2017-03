¿Quiere John Mayer volver con Katy Perry?

Katy Perry y John Mayer formaban una de las parejas más atractivas de la industria musical. Estuvieron juntos año y medio. Pero el amor se les acabó y, entonces, apareció Orlando Bloom.

Han pasado cinco años y ahora nos enteramos de que John Mayer sigue llorando por las esquinas y recordando a la cantante de Chained To The Rhythm.

El cantante ha ofrecido una entrevista a The New York Times en la que ha contado que, en su nuevo disco, le ha dedicado una canción a Katy Perry: Still Feel Like Your Man (Todavía me siento como tu hombre). ¿Se puede ser más explícito? La canción es preciosa, por cierto.

Pero Mayer ha ido más allá. En la entrevista ha contado que no ha salido con mucha gente desde que rompió con Perry, que llegó a ir a terapia para superar la ruptura y que en la grabación de su nuevo trabajo, The Search for Everything (que se publicará en abril), ha llegado a llorar.

Eso sí, parece que el cantante está dispuesto a pasar página, porque también ha contado que se ha instalado una aplicación para encontrar pareja. ¡Interesadas, ya sabéis!