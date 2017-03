Del brutal cambio físico de las niñas de ‘El Internado’, al adiós de un actor mítico de ‘Cuéntame’

Esta semana las series españolas copan nuestro ranking de la mejor y la peor noticia.

El reencuentro de las recordadas niñas de 'El Internado' y el abandono de 'Cuéntame', por parte de Juan Echanove, son las estrellas y estrellado de los últimos días.

A continuación vemos con más detalle cada tema:

LAS ESTRELLAS: El cambio físico de las niñas de 'El Internado'

Las recordadas Paula y Evelyn de 'El Internado' se han vuelto a encontrar en una serie española: 'iFamily' de TVE.

En el tercer capítulo de la nueva ficción, las actrices Denisse Peña y Carlota García interpretaban a dos compañeras de instituto, 7 años después de haberlo hecho en Laguna Negra.

Las que fueran niñas entrañables, ya se han convertido en adolescentes con aún más dotes interpretativas.

Una coincidencia que no ha pasado desapercibida en las redes que además, han resaltado el importante cambio físico de ambas actrices:

Y como nos encantan los reencuentros, los antes y después y la noticias nostálgicas, ¡esta reunión se merece ser la estrella de la semana!

EL ESTRELLADO: El abandono involuntario de Juan Echanove en 'Cuéntame'

Juan Echanove explicaba en su cuenta de Instagram que "no me voy (de 'Cuéntame') por voluntad propia pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara, Quevedo etc... La vida sigue."

Una noticia que caía como un jarro de agua fría a los seguidores de la serie que veían en Miguel Alcántara un personaje mítico y necesario tras 12 años.

Por ello, agradecía el cariño sentido: "Último día en San Genaro. Último día 'Cuentame como pasó'. Gracias a todos los seguidores de la serie, y gracias en especial a todos los que me seguís más de cerca."

Y dejaba en el aire el motivo por el que deja la ficción y el final de su personaje.

Razón por la cual, hemos creído que su marcha es una decisión 'estrellada' de parte de quién venga y ojalá sigamos viendo al actor en muchas series más.