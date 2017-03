Ed Sheeran, otra semana en el #1 con ‘Shape of you’: ¡y van cuatro!

¿Dónde está el límite de Ed Sheeran?

El cantante y compositor británico no se conforma con haber acaparado 16 de las 20 primeras posiciones de la lista de ventas de su país hace dos semanas —nueve de las 10 primeras eran suyas, incluida Shape of you en el número uno— sino que sale victorioso una vez más de la lista de LOS40: Shape of you ocupa por cuarta semana el puesto de honor del ránking musical más importante de este país.

Para que te hagas una idea del calibre de la proeza, te diremos que la última vez que una canción había liderado cuatro semanas la lista de LOS40 fue en abril de 2014: fue Happy, de Pharrell Williams.

A pocos días de su gira española —8 de abril, Madrid; 9 de abril, Barcelona— la popularidad del pelirrojo está en todo lo alto.

Seguramente estamos ante uno de los discos del año (Divide) y uno de los personajes del universo pop más mediáticos del momento, objeto de curiosidades virales y merecedor del respeto de artistas de otras generaciones, como el veterano Rick Astley, que esta semana hizo una versión de Shape of you en uno de sus conciertos en directo. ¡Muy grande!