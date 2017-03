JLo confiesa sus oscuros inicios en la música

Jennifer López es una de las artistas más polifacéticas del panorama musical. Cantante, actriz y bailarina, comenzó su carrera ahí, en las pistas de baile. Y ahora ha compartido cómo fueron sus duros inicios para conseguir llegar a lo más alto.

"Recuerdo que solo comía un trozo de pizza al día cuando era bailarina. Esa era mi vida. Hice esto durante algunos años antes de conseguir mi primer gran trabajo y no lo cambiaría por nada. Para mí, sobrevivir a esta lucha es un sueño hecho realidad y no lo digo a la ligera".

Esta confesión tan íntima y tan dura la ha ofrecido en la presentación de World of Dance, un nuevo programa de la cadena de televisión estadounidense NBC, del que la cantante es jurado.

Después de mucho esfuerzo, JLo consiguió poner en marcha su carrera en otro programa de televisión, Living in Color, y desde entonces su camino a la fama ha sido imparable.

"Para mí, lo más importante es el baile. Siempre me he considerado bailarina. Me hice cantante y actriz después de bailar. Pero bailar es una parte de mí", ha recordado.