Ed Sheeran, profesor de composición

No hay un solo día en el que Ed Sheeran no nos sorprenda. Que si petándolo en el número 1, que si versionando clásicos con su guitarra, que si contándonos secretos indiscretos sobre sus amigos... y ahora, además, nos enteramos de que es profesor de composición.

El alumno: James Blunt. Que el pelirrojo y el cantante de You're Beautiful son íntimos amigos no es ninguna novedad. Ya sabíamos que Ed Sheeran le ha compuesto algunos temas para el nuevo trabajo de Blunt, The Afterlove.

Pero es que ahora el propio Blunt ha confesado que está aprendido a componer, y que su profesor es Sheeran.

"He estado trabajando con un tipo que igual te suena: Ed Sheeran. Tenemos un gran trato. Durante el día, yo soy su instructor de esquí, y por la noche él me enseña a componer". Lo ha contado en The One Show en la BBC.

La relación va más allá, y James Blunt será el telonero de la gira de Ed Sheeran, que en abril le traerá a Madrid y Barcelona con las entradas agotadísimas.