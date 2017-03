Bruno Mars, The Chainsmokers y Lorde: otros héroes de la lista

Si seguiste el repaso a la lista el pasado sábado seguramente estuviste conteniendo el aliento hasta el final: ¡qué emoción!

Nadie esperaba que Ed Sheeran consiguiera el más difícil todavía: liderar por cuarta semana la lista con Shape of you.

Pero el genio pelirrojo no fue el único nombre destacado de la semana.

Gran papel también el de The Chainsmokers feat Coldplay, que de una gran zancada (10 posiciones) se plantaron en el #9 con Something just like this y se convirtieron en la subida más fuerte.

Entre los candidatos, fueron Bruno Mars (#20) y Lorde (#32) los que lograron hacerse un hueco en el chart con sus respectivos nuevos singles. De ese modo, That's what I like fue la entrada más fuerte.

Y Maroon 5 feat Kendrick Lamar, pese a darse un buen batacazo (cayeron 16 posiciones) ostentan el récord de permanencia: Don't wanna know lleva 21 semanas con nosotros.

Pero nadie va a contarte esto como Tony Aguilar: pincha en el vídeo de arriba para enterarte de todo de primerísima mano.