Robbie y Jason, fuera del Carpool Karaoke de Take That

Durante los últimos meses han sido muchos los rumores que señalaban que Take That podría volver a reunir a su formación original con el regreso de Robbie Williams y Jason Orange a las filas de la boyband.

Sin embargo, ese escenario parece cada vez más lejano sobre todo desde que el grupo decidiera cruzar el charco para empezar su conquista del mercado estadounidense como trío.

Y para ello ha contado con un embajador de lujo que les ha metido de lleno en el prime time de Estados Unidos: James Corden y su popular Carpool Karaoke.

Pero Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen también se han subido al popular coche del show de la CBS con una buena causa con motivo del Red Nose Day (Comic Relief).

Allí sonaron algunos de sus mejores éxitos como The Greatest Day, Giants, Back for good, Shine o Never forget al mismo tiempo que no faltaba el buen humor como quién sería el próximo en dejar el grupo o se promocionaban por las calles de Los Ángeles con un directo en una tienda de gafas...