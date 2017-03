¡Selena Gomez vuelve al instituto!

Aunque hace unos años que Selena Gomez abandonó la adolescencia, la actriz ha vuelto a las aulas. No se trata de una nueva serie donde la cantante se ponga en la piel de una chica de dieciséis años. Ni mucho menos.

La causa de que Selena Gómez haya pisado, no solo uno, sino dos institutos esta semana es la iniciativa de la Coach Foundation, que lucha para inspirar a las adolescentes y orientarlas a que consigan las metas que se propongan.

Selena Gómez, quien se ha convertido en la nueva imagen de esta fundación, visitó dos institutos de secundaria en Los Ángeles. ¡Imagínate las caras de las alumnas de estos centros cuando la vieron aparecer!

Seguro que ninguna de las chicas presentes olvida aquel día de clase. ¿Y es que quién no se animaría a ir a clase para ver a su ídolo?

Selena forma parte de la campaña Step Up Womens net work, que tiene el objetivo apoyar a las jóvenes a conseguir en un futuro el trabajo que quieran, sin que su sexo sea un problema.

Con el objetivo de que la campaña llegue a más gente, la Coach Foundation no ha dudado en escoger a la cantante de Hands To My Self. ¡Menuda elección! Y es que se trata de la persona más seguida en Instagram del mundo, con un total de 115 millones de seguidores. ¡Casi nada!