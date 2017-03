¿Sabes quién vuelve a la tele?

Supongo que en algún momento de tu vida (como hice yo) te llegaste a tragar el bulo de que Jaleel White (aka Steve Urkel en la serie Cosas de casa) había muerto de una sobredosis.

Por si has estado escondido en una cueva los últimos años y no has visto ninguno de nuestros reportajes anteriores sobre el actor de Family Matters, ahora por lo menos vas a enterarte de que el intérprete vuelve a la tele.

Desafortunadamente para los que esperamos desde hace tiempo un reencuentro de Cosas de casa, la ABC no parece por la labor de grabar a Jaleel White diciendo aquello de "¿He sido yo?".

Así que el actor tiene despejada la agenda y acaba de firmar con la CBS para co-protagonizar Me, myself & I, cuyo episodio piloto ya está siendo grabado.

Jaleel White dará vida a Darryl, el mejor amigo de Alex Riley (Bobby Moynihan), un inventor al que seguiremos durante medio siglo de vida.

Artista invitado en series como Castle, Atlanta, Castle, Hawai 5.0. o Dancing with stars, parece que el actor vuelve por todo lo alto.