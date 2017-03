Así sería la serie animada de Las Kardashian 'simpsonizada'

No hay duda de que las Kardashian son todo un imperio y la matriarca del clan, Kris Jenner, no para de expandir el negocio.

Llevan diez años protagonizando el reality Keeping Up with the Kardashians, pero ahora Kris quiere dar un paso más y que su familia protagonice una serie de dibujos animados.

Según ha informado el portal TMZ, Jenner ha comenzado a negociar con la productora de Harvey Weinstein para convertir a su familia en dibujos. ¡Eso sí! La serie, que estaría protagonizada por todos sus hijos, no sería apta para menores. Además, la familia ya cuenta con su propia versión animada para el videojuego de móvil: Kim Kardashian:Hollywood. ¡Solo faltan buenas ideas!

No hay duda de que la familia Kardashian daría para un centenar de situaciones cómicas que bien guionizadas atraerían al público. Por supuesto, necesitarían buenos guionistas. ¿Y qué mejor que los de Los Simpsons?

Desde LOS40, rescatamos 5 míticas ideas de Los Simpsons que encajarían perfectamente en la nueva serie de Las Kardashians. Porque, ¿quién mejor que los escritores de la mejor serie de animación para adultos para llevar el nuevo proyecto de Jenner?

1. Las hermanas Kardashian tendrían una nueva forma de maquillarse

No es ningún secreto que las hermanas Kardashian tardan más de una hora en maquillarse. Por ello, creemos que los guionistas de Los Simpsons podrían rescatar la escopeta maquilladora que creó Homer para la serie de Las Kardashian. ¡Así, al menos la versión animada de esta familia, tendría más tiempo para hacer cualquier otra cosa! Y el resultado es parecido al original.

2. Un campamento de verano Kardashian

Al igual que en el episodio de la cuarta temporada de Los Simpsons, donde Bart y Lisa van a un campamento de verano basado en Krusty el payaso. Las Kardashian, en su serie animada, podrían ser la marca de un campamento para niños que quieran aprender a ser influencer. En lugar de hacer pulseras o contar historias de miedo alrededor de la hoguera, en el campamento Kardashian, aprenderían a hacerse selfies, ponerse extensiones en el pelo y cantar al ritmo de Kanye West junto a un televisor de 90 pulgadas.

3. Una enemiga para Kim

Al igual que Homer Simpson consigue tener un enemigo en la octava temporada llamado Frank Grimes, nosotros apostaríamos por ponerle uno a Kim. Por supuesto, a su altura. Un personaje basado en Paris Hilton o en Taylor Swift no estaría nada mal.

4. Kris Jenner perteneciendo a una asociación secreta

Kris Jenner es una empresaria con muchísimo poder. ¿Quién te dice que no pertenezca a una asociación secreta que controla el mundo? En un episodio de la serie de animación de Las Kardashian, Jenner podría pertenecer a una asociación milenaria, al igual que Homer Simpson perteneció a Los Canteros en la sexta temporada.

5. Las Kardashian en el espacio.

Al igual que el patriarca de la familia Simpsons en la quinta temporada, la familia Kardashian podría ir al espacio. Se tratarían de unas vacaciones que propondría Kendall Jenner, cansada de ir de resorts y destinos exclusivos. La versión animada de la modelo propondría unas vacaciones de aventura en el espacio exterior. ¡Eso sí, más de una Kardashian tendría que llevar cuidado para que no le explote alguna prótesis de silicona!