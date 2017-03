Angy confiesa: “No me fui de Física o química, me echaron”

Este lunes, la asociación DIRIGE ha dedicado varias jornadas centradas a todas esas series juveniles que marcaron un antes y un después en la ficción española, entre ellas Física o química.

Reencuentro y una infiltrada 💖 #Maravilla Una publicación compartida de Angy Fernandez (@angynas) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 4:48 PDT

La última serie teen de Atresmedia ha sido una de las elegidas para este panel tan especial que ha contado con Angy Fernández, Javier Calvo y las directoras de casting, Yolanda Serrano y Eva Leyra, como representantes.

La nostalgia, los orígenes y las anécdotas han protagonizado gran parte de la mesa redonda que se ha celebrado. Sin embargo, también han tenido cabida importantes confesiones que nos han dejado con la boca abierta.

Nos dijeron que teníamos que enrollarnos todos con todos

Concretamente, Angy ha desvelado que ella no se fue de la serie por voluntad propia, sino que fue una decisión de la productora y la cadena al considerar que su personaje no podía aportar mucho más.

"No me fui de la serie, me echaron", confiesa la también cantante. "Me dijeron que mi personaje ya había tenido muchas temporadas y que había acabado un ciclo".

Hay que recordar que Angy dejó la serie juvenil tras su sexta temporada, siendo la séptima la última que emitió Antena 3.

Javier Calvo: "Nos dijeron que teníamos que enrollarnos todos"

Por su parte, Javier Calvo, Fer en FoQ, ha relatado su experiencia en la ficción, haciendo especial hincapié en el proceso de casting: "Fue como un campamento de verano", afirma. "Nos dijeron que teníamos que enrollaros todos con todos, así que jugamos al juego de pasarse el hielo".

Además, el actor y ahora también director ha contado cómo creció personalmente a la vez que su personaje en la serie. "Eso fue excepcional".