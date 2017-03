Snakehips ft. MØ - Don't leave [2017]. 

El dúo británico de música electrónica Snakehips, conocidos por sus remixes de The Weeknd y Banks, así como por su single All my friends (2015), se alía ahora con la internacional MØ en un single que constituye una ardiente súplica de amor ("Soy un desastre (...) pero nadie te amará tanto como yo", canta la danesa en este Don't leave desesperado). Un grito temperamental ante la aproximación de la ruptura ya que la vocalista no es la única candidata al corazón del protagonista del vídeo. Sí, por ahí circula una morena que, al parecer, lleva todas las de ganar.