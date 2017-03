Quizá no hay romance entre Camila Cabello y Shawn Mendes pero su cover es súper romántica. 

Entre Camila Cabello y Shawn Mendes no hay más (ni menos) que una gran amistad.

Así, al menos, lo han asegurado los artistas en numerosas ocasiones y después de que los rumores de un supuesto romance entre ambos saltaran a los medios.

reunited at @bhn14 ✨✨✨ Una publicación compartida de Camila Cabello (@camila_cabello) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 12:08 PST

Ahora, la pareja (de amigos) nos regala un vídeo en el que el romanticismo de la canción invade cada estrofa.

Se trata de una cover del tema de Ed Sheeran Kiss Me (Bésame).

"Encontré esta joya en los vídeos del iPhone. LOL Me encanta la cara que ponemos al final", indica Shawn junto al vídeo, en blanco y negro, que ha publicado en su perfil de Instagram.

En la grabación se ve a ambos interpretar el estribillo de la canción que dice: "Kiss me like you wanna be loved, you wanna be loved, you wanna be loved".

No es la primera vez ni la última que Shawn ha mostrado su admiración por Ed Sheeran. Hace solo unos días el canadiense grababa otra versión del británico, esta vez el tema Perfect. Y sonaba así de perfecta.