No te vas a creer todas las canciones que tarareas y ha escrito esta chica: Bibi Bourelly

Gracias a temas como Ego o Ballin, la alemana Bibi Bourelly figura en, prácticamente, todos los listados de artistas revelación de los últimos meses (también en el de LOS40).

Sin embargo, más allá de los singles que interpreta con gravedad (y algunas veces rabia) urbana, Bibi es conocido en la industria musical por las canciones que ha compuesto para otros y que se pueden encontrar en los discos de muchas de las grandes estrellas del pop.

Precisamente (¿y tal vez para demostrarlo?) la joven acaba de publicar una maqueta cantando el tema Camouflage, el cual se ha hecho conocido a través de la voz de Selena Gomez y está incluido en el álbum de esta Revival (2015).

Así suena por Bibi:

Pero además Bibi ha compuesto para Rihanna (el avasallador Bitch better have my money es suyo, por ejemplo) y otras muchos artistas.

Mira a continuación 6 canciones que, seguramente, has tarareado y no tenías ni idea que le pertenecían:

'Bitch, better have my money' de Rihanna

'Higher', de Rihanna

'Yeah, I said it', de Rihanna

'Pose' de Rihanna

'Talk to me', de Nick Brewer.

'Need U', de Usher